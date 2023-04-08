В Новосибирске загорелся частный дом на улице Далидовича

В Октябрьском районе Новосибирска на улице Далидовича загорелся частный дом. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Октябрьском районе Новосибирска на улице Далидовича загорелся частный дом. Пожар произошел днем в субботу, 8 апреля. О произошедшем рассказали в соцсетях очевидцы.

На кадрах ролика, опубликованного в паблике Вконтакте «АСТ-54», видно, что пламя полностью охватило постройку — частично она уже разрушена. А высокий столб черного дыма видно за несколько улиц от очага возгорания.

На место ЧП уже прибыли пожарные. В областном ГУ МЧС произошедшее пока не прокомментировали.

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