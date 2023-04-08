Ольга Ребковец ушла с поста директора фонда «Тотальный диктант».

Ольга Ребковец ушла с поста директора фонда «Тотальный диктант». Об этом стало известно 8 апреля. Теперь она будет занимать должность проректора Камчатского государственного университета.

— Я руковожу «Тотальным диктантом» 16 лет и за эти годы проект прирастал не только цифрами. За все эти годы мы с командой развивались, учились придумывать, реализовывали самые сумасшедшие идеи. И вместе с вами, вашей любовью к русскому языку мы смогли сделать, пожалуй, самый масштабный общественный проект в России, — сообщила Ольга Ребковец. — В моем последнем обращении я хотела бы поблагодарить каждого, с кем меня свела судьба за 16 лет. А таких людей очень много. Ведь у «Тотального диктанта» огромная сеть партнеров и друзей, которые были рядом в самые важные моменты. Мы посчитали, что если все участники «Тотального диктанта» за 19 лет его существования возьмутся за руки — то эта цепочка растянется от Новосибирска — родины проекта — до Петропавловска-Камчатского. Города, где я живу и работаю сейчас. Наверное, это все же не случайно.

Ее пост займет Вячеслав Беляков, который ранее был координатором проекта во Владивостоке.

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