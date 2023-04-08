В Новосибирске закрыли сеть нелегальных игорных клубов: обыски прошли по 13 адресам

В Новосибирске закрыли сеть нелегальных игорных клубов. Фото: СУ СКР по НСО

В Новосибирске закрыли сеть нелегальных игорных клубов. Они работали с 2018 года. Подробности рассказали в областном Следственном комитете.

— С 2018 года по настоящее время пять жителей областного центра организовали деятельность сети игорных клубов, где проводились игры с использованием интернета, а также игрового оборудования в виде персональных компьютеров с заранее установленной игровой программой. Платили посетители администраторам клуба наличными, — сообщили в СУ СКР по НСО.

Во время обысков изъяли 400 единиц техники. Фото: СУ СКР по НСО

В пятницу, 7 апреля 2023, следователи совместно с полицией и прокуратурой провели 10 обысков, в результате которых изъяли у игорного клуба системные блоки, мониторы, видеокамеры и другую технику. Всего по 13 адресам изъято было 400 единиц.

В отношении пяти человек возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 171. 2 УК РФ (незаконная организация и проведение азартных игра, совершенные организованной группой).

— Прокураторой Октябрьского района лицам, предоставлявшим помещения для проведения азартных игр, объявлены предостережения и внесены представления, — сообщили в областной прокуратуре. — По результатам рассмотрения представления прокурора по одному из адресов незамедлительно расторгнут договор аренды, демонтированы вывески, владельцем помещения начат ремонт.

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