В Новосибирске на Фабричной столкнулись маршрутка, УАЗ и легковушка

В Новосибирске на улице Фабричной случилось ДТП. Фото: Анастасия ФЕДОРЧЕНКО

В Новосибирске на улице Фабричной случилось ДТП. Там столкнулись сразу три авто. Авария произошла днем в субботу, 8 апреля.

— Столкнулись пассажирская маршрутка, УАЗ и иномарка. Недалеко от остановки, — рассказали КП-Новосибирск очевидцы.

В городском ГИБДД произошедшее пока не прокомментировали.

Ранее в Госавтоинспекции сообщили, что разыскивают водителя, объехавшего пробку на Вокзальной магистрали через двойную сплошную. Инцидент попал на запись видеорегистратора других автомобилистов, они выложили это в сеть.

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