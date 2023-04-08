В Новосибирске составили рейтинг худших ТЦ по версии горожан

В Новосибирске составили неофициальный рейтинг торговых центров. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Новосибирске составили неофициальный рейтинг торговых центров. Базировался он на оценках горожан в сервисе 2ГИС. Некоторые ТЦ люди оценили совсем не высоко.

Так, например, самая низкая общая оценка — 3 из 5 — оказалась у ТЦ «Амстердам». Судя по отзывам, посетителей там не устраивают грязные туалеты и маленькая, но платная парковка. Зато положительно оценивают большой ассортимент магазинов и товаров в них.

3, 1 звезду набрал торговый центр «Ройял парк». Там люди оказались недовольны антисанитарией и небольшим ассортиментом магазинов. Зато многие оценили по достоинству парковку и фудкорт.

На 3, 2 звезды из 5 оценили ТРК «Эдем». Посетители пожаловались на тараканов и другую антисанитарию. Но — также похвалили ТЦ за ассортимент магазинов, кафе и кинотеатр.

Рейтин 3, 3 звезды заработал ТЦ «Галерея». Посетители также оказались недовольны неудобной парковкой на крыше и контингентом, который собирается у ТЦ. По достоинству люди оценили большой выбор товаров, приветливый персонал и возможность найти зарядные устройства.

3, 7 звезды поставили новосибирцы «Ауре». Среди минусов люди отметили неработающие массажные кресла, сложную доступность и неприветливость некоторых сотрудников. А к плюсам люди отнесли приятный интерьер, наличие колясок для детей и комнат матери и ребенка.

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