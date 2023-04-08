Матери погибшего на СВО бойца из Новосибирской области вручили орден Мужества

Матери погибшего на СВО бойца Романа Шефера вручили орден Мужества. Фото: администрация Чулымского района

В школе села Кабинетное Чулымского района Новосибирской области матери погибшего на СВО бойца Романа Шефера вручили орден Мужества. Церемония прошла в пятницу, 7 апреля.

— Роман Шефер погиб в сентябре 2022 года в Херсонской области. За личное мужество и отвагу в боевых действиях в феврале 2023 года был награжден медалью Суворова (посмертно), а в апреле 2023 года старший сержант Роман Шефер награжден орденом Мужества (посмертно), — сообщили в администрации Чулымского района.

Матери Романа — Наталье Геннадьевне — глава района Светлана Кудрявцева выразила благодарность за воспитание сына.

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