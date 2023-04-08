В Новосибирске отметили день войск противовоздушной обороны. Фото: Заксобрание НСО

В Новосибирске, 7 апреля, отметили день войск противовоздушной обороны. Всех причастных поздравил с праздником председатель Заксобрания НСО Андрей Шимкив.

— Товарищи офицеры, военнослужащие, ветераны! — обратился Андрей Шимкив к присутствующим. — От всех депутатов Законодательного Собрания разрешите поздравить вас с вашим профессиональным праздником! События последнего года заставили каждого, абсолютно каждого из нас, совершенно по-новому взглянуть на человека в военной форме. К заслуженным, но уже привычным словам о мужестве и самоотверженности военных сегодня можно смело добавлять столь же заслуженные слова о героизме, а к привычным словам о «боевом дежурстве» тоже совершенно без лишнего пафоса добавлять слова об особых, совсем не будничных задачах, которые вы решаете.

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