Нейросеть нарисовала новосибирских лесников и охотоведов

Нейросеть показала, как она видит новосибирских охотоведов и лесников. Фото: Евгений Шестернин

Нейросети, рисующие картинки по запросу, все еще находятся на волне популярности. Осталось мало тех, кто еще не испробовал такое новшество. Вот и министр природы Новосибирской области Евгений Шестернин поделился в своем телеграм-канале несколькими изображениями, созданными искусственным интеллектом. Нейросеть нарисовала, как выглядят сибирские охотоведы, лесники, их одежда и техника.

Нейросеть изобразила охотоведов и лесников суровыми мужчинами в мехах. Фото: Евгений Шестернин

— Нейросеть считает, что новосибирские охотоведы, лесники, их форма и техника должны выглядеть так. Сквозной стереотип — холод, — отметил министр.

Холод и снега - тоже обязательный атрибут. Фото: Евгений Шестернин

На всех картинках изображены суровые мужчины и молодые люди, одетые в одежду с мехами. А техника — замаскирована под природный ландшафт.

Техника у охотоведов и лесников и вовсе как из постапокалиптических фильмов. Фото: Евгений Шестернин

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