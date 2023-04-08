Нейросеть нарисовала новосибирских лесников и охотоведов

Нейросеть показала, как она видит новосибирских охотоведов и лесников. Фото: Евгений Шестернин
Нейросети, рисующие картинки по запросу, все еще находятся на волне популярности. Осталось мало тех, кто еще не испробовал такое новшество. Вот и министр природы Новосибирской области Евгений Шестернин поделился в своем телеграм-канале несколькими изображениями, созданными искусственным интеллектом. Нейросеть нарисовала, как выглядят сибирские охотоведы, лесники, их одежда и техника.
Нейросеть изобразила охотоведов и лесников суровыми мужчинами в мехах. Фото: Евгений Шестернин
— Нейросеть считает, что новосибирские охотоведы, лесники, их форма и техника должны выглядеть так. Сквозной стереотип — холод, — отметил министр.
Холод и снега - тоже обязательный атрибут. Фото: Евгений Шестернин
На всех картинках изображены суровые мужчины и молодые люди, одетые в одежду с мехами. А техника — замаскирована под природный ландшафт.
Техника у охотоведов и лесников и вовсе как из постапокалиптических фильмов. Фото: Евгений Шестернин
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