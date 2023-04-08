В Новосибирске загорелась комната в общежитии на улице Народной

В Новосибирске случился пожар в общежитии в Калининском районе. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирске утром в субботу, 8 апреля, случился пожар в общежитии в Калининском районе. О случившемся рассказали очевидцы в соцсетях.

— Горит комната на 4 этаже общежития на улице Народной, 64, — сообщает паблик Вконтакте «АСТ-54».

О пожаре рассказали в соцсетях очевидцы. фото: "Инцидент Новосибирск"

На кадрах ролика, снятого на месте ЧП очевидцами, видно, что пламя буквально вырывается из квартиры.

— Пожарные прибыли на место в 6:49, спустя 7 минут после вызова. В общежитии горела комната, из здания эвакуировали 9 человек — 8 взрослых и 1 ребенка. В 7:09 пожар был локализован, в 7:12 было ликвидировано открытое горение, — сообщили в областном МЧС. — Огнем повреждены вещи и мебель в комнате площадью 12 квадратных метров.

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