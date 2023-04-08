Гастроэнтеролог рассказал, почему у худых девушек может встречаться вздутие живота

Врач-гастроэнтеролог Сергей Вялов рассказал, почему у худых и следящих за фигурой девушек бывает вздутие живота. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Врач-гастроэнтеролог Сергей Вялов рассказал, почему у худых и следящих за фигурой девушек бывает вздутие живота. Он отметил, что этот эффект никак не связан с состоянием здоровья.

— Когда они съедают нормальное количество еды, это становится визуально заметно за счет худобы. Еда разместилась в животе, а поскольку фигура миниатюрная, кажется, что живот надулся. Девушки считают это вздутием, хотя это просто визуально заметное проявление. Такое вздутие не болит, не является заболеванием, а просто является результатом миниатюрной фигуры, — пояснил Сергей Вялов изданию NEWS.ru.

Ранее медик рассказывал, что в иных случаях вздутие живота может происходить по двум основным причинам — нарушение микрофлоры кишечника и переедание.

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