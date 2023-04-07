Что это за штука? Белые медвежата из Новосибирского зоопарка испугались канистры

Сначала медвежонок не понял, что это мама ему принесла. Фото: Анна НОВИКОВА

Белая медведица Герда из Новосибирского зоопарка вышла со своими малышами на очередную прогулку. В этот раз она решила не просто отдохнуть в своих владениях и поплавать в бассейне, но и показать детенышам свои любимые игрушки: разноцветные пластиковые канистры. Этот эпизод успела снять на камеру постоянная посетительница зоопарка Анна Новикова.

Сначала маленькие хищники не поняли, с чем имеют дело, и долго не решались подойти к «неизвестным штуковинам». Но потом, самый смелый все-таки решился исследовать канистру поближе.

Чтобы точно убедиться в ее безопасности, сначала канистру пришлось долго обнюхивать, и только потом – потрогать лапой. Но в конце осмелевший медвежонок даже взял свою «добычу» в зубы и решил утащить с собой в домик.

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