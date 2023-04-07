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НовостиДом. Семья7 апреля 2023 19:48

Что это за штука? Белые медвежата из Новосибирского зоопарка испугались канистры

Белые медвежата из Новосибирского зоопарка рассмешили людей, испугавшись канистры
Галина СИМОНОВА
Сначала медвежонок не понял, что это мама ему принесла. Фото: Анна НОВИКОВА

Сначала медвежонок не понял, что это мама ему принесла. Фото: Анна НОВИКОВА

Белая медведица Герда из Новосибирского зоопарка вышла со своими малышами на очередную прогулку. В этот раз она решила не просто отдохнуть в своих владениях и поплавать в бассейне, но и показать детенышам свои любимые игрушки: разноцветные пластиковые канистры. Этот эпизод успела снять на камеру постоянная посетительница зоопарка Анна Новикова.

Сначала маленькие хищники не поняли, с чем имеют дело, и долго не решались подойти к «неизвестным штуковинам». Но потом, самый смелый все-таки решился исследовать канистру поближе.

Чтобы точно убедиться в ее безопасности, сначала канистру пришлось долго обнюхивать, и только потом – потрогать лапой. Но в конце осмелевший медвежонок даже взял свою «добычу» в зубы и решил утащить с собой в домик.

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