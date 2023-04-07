В Новосибирске три пожарных машины приехали на улицу Воинскую — там загорелся дом

В Новосибирске загорелся дом на улице Воинской в Октябрьском районе. Фото: предоставлено очевидцами
В Новосибирске загорелся дом на улице Воинской в Октябрьском районе. ЧП случилось вечером в пятницу, 7 апреля. О произошедшем рассказали в соцсетях очевидцы.
— Горит частный дом на Воинской, пожарные уже на месте, — сообщает паблик ВКонтакте «АСТ-54».
На месте работают пожарные. Фото: предоставлено очевидцами
На кадрах, сделанных очевидцами на месте ЧП, видно, что дом полностью охватило пламя, и постройка уже начала разрушаться. На месте работает, как минимум, три пожарных расчета.
Информации о пострадавших не поступало. В областном МЧС пожар пока не прокомментировали.
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