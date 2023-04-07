В Новосибирске загорелись два частных дома в Ленинском районе

В Новосибирске в микрорайоне Лесоперевалка Ленинского района загорелись два дома.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В Новосибирске в микрорайоне Лесоперевалка Ленинского района загорелись два дома. ЧП случилось вечером в пятницу, 7 апреля. О произошедшем рассказали в соцстеях очевидцы.
— На Лесоперевалке горят два дома в частном секторе. О пострадавших нет информации, — сообщает паблик Вконтакте «АСТ-54».
О пожаре в соцсетях рассказали очевидцы. Фото: "АСТ-54"
На кадрах, сделанных очевидцами, видно, что пламя полностью охватило постройки. Дым от огня виден за несколько улиц от очага пожара.
В областном МЧС случившееся пока не прокомментировали.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер