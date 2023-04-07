В Новосибирске загорелись два частных дома в Ленинском районе

В Новосибирске в микрорайоне Лесоперевалка Ленинского района загорелись два дома. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Новосибирске в микрорайоне Лесоперевалка Ленинского района загорелись два дома. ЧП случилось вечером в пятницу, 7 апреля. О произошедшем рассказали в соцстеях очевидцы.

— На Лесоперевалке горят два дома в частном секторе. О пострадавших нет информации, — сообщает паблик Вконтакте «АСТ-54».

О пожаре в соцсетях рассказали очевидцы. Фото: "АСТ-54"

На кадрах, сделанных очевидцами, видно, что пламя полностью охватило постройки. Дым от огня виден за несколько улиц от очага пожара.

В областном МЧС случившееся пока не прокомментировали.

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