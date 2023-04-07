На дорогах Новосибирской области обновят разметку за 600 миллионов рублей

К 15 декабря 2023 года работы должны закончить. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирской области на автодорогах обновят разметку за 600 миллионов рублей. Об этом рассказал портал infopro54 со ссылкой на сайт госзакупок в пятницу, 7 апреля.

В области прошли 8 аукционов на общую сумму 600 миллионов рублей. Разметку будут наносить две фирмы — ООО «ТехноДор» и ООО «Дороги Урала». Первая победила в 6 аукционах, а вторая выиграла 2.

Подрядчики очистят дорожное покрытие от грязи, уберут старую разметку и нанесут новую. Компании подновят пешеходные переходы, стрелы, а также островки безопасности.

По документам фирмы закончат работу к 15 декабря 2023 года. Деньги на разметку выделили из облбюджета.

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