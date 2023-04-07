Новосибирцам рассказали, как преддиабет перерастает в диабет

Если не следить за образом жизни, диабет может развиться за 4 года. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Предрасположенность к диабету может перерасти в болезнь за 4 года. Об этом сайту NEWS рассказала эндокринолог Лариса Щербакова в пятницу, 7 апреля.

— Преддиабет переходит в диабет за восемь-десять лет, но если не следить за здоровьем и злоупотреблять продуктами с высоким гликемическим индексом, то хронический недуг развивается за 4 года, — объяснила врач.

По ее словам, в группе риска те, кому за 35, а также страдающие ожирением или имеющие в роду носителей диабета. Избежать болезни поможет ЗОЖ. Физическая активность и отказ от курения и алкоголя — хорошая профилактика хронической болезни.

Кроме этого, эндокринолог посоветовала беречь себя от стрессов, которые так же могут стать «спусковым крючком» развития недуга.

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