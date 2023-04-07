Гранатометчик Сергей Кирющенко из Новосибирской области погиб в зоне СВО

Героя посмертно наградили орденом Мужества. Фото: администрация Сузунского района.

В пятницу, 7 апреля, в Сузунском районе Новосибирской области простились с погибшим на СВО гранатометчиком Сергеем Кирющенко. Об этом сообщили в муниципалитете района.

— Прощание прошло в районном Доме культуры. Проводить земляка в последний путь пришли близкие, друзья, односельчане. Также на церемонии были военком Сузунского района, политики и общественники, — указано в публикации органа.

Младшего сержанта Сергея Кирющенко посмертно наградили орденом Мужества. Ранее герой уже сражался в районах Северной Осетии и Ингушетии в должности гранатометчика.

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