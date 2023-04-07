В Новосибирск придет похолодание до -17 градусов. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Новосибирск придет похолодание до -17 градусов. По-настоящему зимние холода синоптики обещают ночью в субботу, 8 апреля.

— В субботу, 8 апреля, возможно похолодание до -12, -17 местами -6, -11 градусов. Днем потеплеет до -3…+2 градусов. Ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, ночью по юго-востоку местами небольшой снег. Ночью и утром на дорогах местами гололедица. Ветер будет дуть со скоростью 7-12 метров в секунду ночью, днем — 4-9 метров в секунду, возможны порывы до 15 метров в секунду,

В воскресенье, 9 апреля, ночью температура опустится до -2, -7 местами до -12 градусов, днем потеплеет до -2…+3 градусов, местами — до +8.

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