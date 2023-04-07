В Новосибирске дом-музей Юрия Кондратюка снесут, чтобы построить заново

Дом планируется отреставрировать до 2024 года. Фото: МАУК "Музей Новосибирска"

В Новосибирске дом-музей основоположника космонавтики Юрия Кондратюка на улице Советской, 24 начали сносить. Это делается в рамках реконструкции: здание было решено разобрать до котлована и отстроить заново.

— Здание 1924-го года, оно возводилось быстро, это были шлакоблоки. Задача — сделать его таким, каким оно было, но из современных материалов. Те материалы, из которых оно производилось, уже непригодны, — пояснила начальник городского управления культуры Ирина Соловьева на пресс-конференции в ТАСС 7 апреля.

Планируется, что ремонт будет закончен до 2024 года. Обойдутся работы в 191 миллион рублей.

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