В Новосибирске откроется двухэтажный спорткомплекс с лыжероллерной трассой

В Заельцовском районе Новосибирска планируется реконструировать лыжную базу «Красное знамя».

В Заельцовском районе Новосибирска планируется реконструировать лыжную базу «Красное знамя». В этом году планируется подготовить проектную документацию. В перспективе планируется, что там появится двухэтажный спорткомплекс с освещенной лыжероллерной трассой.

— Согласно техзаданию в проекте планируется построить двухэтажный лыжный комплекс площадью 1500 квадратных метров с освещенной лыжероллерной трассой длиной 2300 метров. Первый этаж будет отдан под организацию физкультурно-оздоровительных услуг населению. На втором этаже будет располагаться спортивная школа со всеми необходимыми помещениями для организации спортивной подготовки по лыжным гонкам на 450 детей, — сообщили в правительстве региона.

На стадионе «Красное знамя» также планируется построить «умную» спортплощадку. Где люди с помощью специальных qr-кодов получить комплекс упражнений и провести самостоятельную тренировку. Площадка будет включать в себя хоккейную коробку, внутри которой будут располагаться баскетбольная и волейбольная площадки, а также поле для мини-футбола. Вокруг хоккейной коробки будут сделаны беговые дорожки, а также установлены тренажёры и гимнастические конструкции для воркаута. Завершить ее строительство планируют в июле 2023 года.

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