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НовостиОбщество7 апреля 2023 14:06

«Больше тысячи рублей!»: в Новосибирске из-за метели 7 апреля взлетели цены на такси

В Новосибирске взлетели цены на такси из-за метели 7 апреля 2023
Галина СИМОНОВА
В Новосибирске вечером 7 апреля началась неожиданная метель.

В Новосибирске вечером 7 апреля началась неожиданная метель.

Фото: София БЕРЕЗОВСКАЯ

В Новосибирске вечером 7 апреля началась неожиданная метель. Из-за снегопада улицы города встали в пробках, а цены на такси троекратно выросли.

— Из центра города добраться до Дзержинского района сейчас 500 с лишним рублей, хотя обычно 250-300. Уехать сейчас из того же центра в Первомайский район — тысяча рублей с лишним, — рассказали КП-Новосибирск.

Снегопад синоптики обещают также ночью, а вот днем в субботу, 8 апреля, осадков не ожидается. Хотя на дорогах может быть гололед.

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