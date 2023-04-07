Суровые и в мехах: нейросеть нарисовала новосибирских охотников и лесников

Суровый сибирский охотник по мнению нейросети. Фото: канал Евгения Шестернина.
Эксперименты с ИИ продолжаются: на этот раз нейросеть сгенерировала новосибирских охотоведов и лесников. Результат эксперимента на своем канале показал министр природных ресурсов и экологии региона Евгений Шестернин 7 апреля.
Обильный мех, угрюмый вид, и интересное оружие. Фото: канал Евгения Шестернина.
Кажется, этот лесник не сильно доволен своей жизнью. Фото: канал Евгения Шестернина.
Кузов пикапа завален ветками, для маскировки машина обделана хвоей. Фото: канал Евгения Шестернина.
А этот внедорожник с кривыми колесами весь в грязи. Фото: канал Евгения Шестернина.
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