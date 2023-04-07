Внезапно начавшаяся метель в Новосибирске удивила горожан.
Фото: Алена КУЛЕШОВА
Внезапно начавшаяся метель в Новосибирске 7 апреля 2023 года удивила горожан. Вечером в городе началась настоящая метель: из-за сильного снегопада даже потерялись очертания домов.
В пятницу погода решила порадовать сибиряков совсем не весенними сюрпризами.
Фото: Надежда КАСЬЯНОВА
— Ночью 8 апреля ожидается местами небольшой снег. Ветер северо-восточный 7-12 метров в секунду, местами порывы до 17 метров в секунду. Температура воздуха -9, -11 градусов, в пригороде -12, -14 градусов, — дали прогноз на ближайшую ночь в Западно-Сибирского Гидрометцентре.
Синоптики обещают снегопад и ночью.
Фото: Анна ПАШАГИНА
Днем в субботу ожидается преимущественно без осадков. Но на дорогах возможна гололедица.
Город встал в пробках из-за снегопада.
Фото: Надежда КАСЬЯНОВА
Сейчас городские улицы встали в 9-балльных пробках. Видимо, автомобилисты тоже оказались не готовы к неожиданным погодным капризам.
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