Новосибирские водители жалуются на новые мини-светофоры на дорогах города

По словам водителей, мини-светофоры плохо видны издалека. Фото: Вячеслав Ашурков.
Водители Новосибирска недовольны новыми мини-светофорами, которые устанавливают на перекрестках города. Руководитель новосибирского регионального представительства Федерации Автовладельцев России Вячеслав Ашурков рассказал КП-Новосибирск о новшестве.
— Такие светофоры плохо видны издалека — они явно меньше стандартных. Мне как водителю с ними некомфортно. Службы города говорят, что их установку ГОСТ допускает на дорогах с двухполосным движением. Однако я видел замотанные мини-светофоры на перекрестке улиц Проспект Димитрова и Сибирской, а там 6 полос движения, — рассказал Вячеслав.
По информации дорожников, диаметр уменьшенных линз около 210 миллиметров, а стандартных — 300.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер