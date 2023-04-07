Новосибирские водители жалуются на новые мини-светофоры на дорогах города

По словам водителей, мини-светофоры плохо видны издалека. Фото: Вячеслав Ашурков.

Водители Новосибирска недовольны новыми мини-светофорами, которые устанавливают на перекрестках города. Руководитель новосибирского регионального представительства Федерации Автовладельцев России Вячеслав Ашурков рассказал КП-Новосибирск о новшестве.

— Такие светофоры плохо видны издалека — они явно меньше стандартных. Мне как водителю с ними некомфортно. Службы города говорят, что их установку ГОСТ допускает на дорогах с двухполосным движением. Однако я видел замотанные мини-светофоры на перекрестке улиц Проспект Димитрова и Сибирской, а там 6 полос движения, — рассказал Вячеслав.

По информации дорожников, диаметр уменьшенных линз около 210 миллиметров, а стандартных — 300.

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