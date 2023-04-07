Четвертый мост через Обь в Новосибирске откроют для движения до конца 2023 года

Мост откроют для движения до конца этого года. Фото: группа «ВИС».

В Новосибирске четвертый мост через Обь с 6 полосами дорожного движения откроют до конца 2023 года. Об этом сайту Ведомости законодательного собрания НСО заявил министр транспорта и дорожного хозяйства региона Анатолий Костылевский 6 апреля.

— Концессионер — группа компаний «ВИС» — чётко нам обещает, что до конца 2023 года мост со всеми развязками и путепроводами будет открыт для движения. Количество рабочих на всех участках увеличили в два раза — с 600 до 1300 человек. В конце прошлого месяца достроили 114-метровый пилон на правом берегу, в апреле начнут монтаж вантовой системы, — рассказал министр.

По его словам, сейчас строители трудятся и на левом берегу. Там будут большая часть пятикилометрового перехода и система развязок, которая обеспечит бесперебойное движение машин.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber