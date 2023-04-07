В новосибирском минздраве назвали единственный способ не заболеть корью

В минздраве по Новосибирской области назвали единственный способ справиться с корью. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В минздраве по Новосибирской области назвали единственный способ справиться с корью. Помочь защититься от болезни сможет массовая вакцинация, которая стартовала в регионе с 3 апреля.

— Заражаются ею сейчас именно те, у кого не было прививки, — отметила она. — В чем ловушка кори — в том, что заразившийся данной инфекцией становится опасен для окружающих еще до того, как появляются заметные симптомы заболевания, например, сыпь. Именно поэтому мы призываем ставить прививки. Эффективность и безопасность их давно доказана, — пояснила замминистра здравоохранения региона Елена Аксенова.

Главный специалист минздрава региона по вакцинопрофилактике Татьяна Ивлева отметила, что противники прививок часто делают себе ложные медотводы, обращаясь к разного рода врачам остеопатам и гастроэнтерологам. При этом, право проводить вакцинацию, и, соответственно определять к ней противопоказания, имеют только педиатры и терапевты.

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