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НовостиОбщество7 апреля 2023 10:07

Новосибирцам объяснили, как не заразиться описторхозом от рыбы из Оби

Солить, варить и жарить речную рыбу нужно дольше
Данила ШУЛЯК
Новосибирцам объяснили, как не заразиться описторхозом от рыбы из Оби.

Новосибирцам объяснили, как не заразиться описторхозом от рыбы из Оби.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Жителям Новосибирска рассказали, как не заразиться описторхозом от рыбы из Оби. Советами поделилась врач-гастроэнтеролог сети новосибирских клиник Ирина Матюк 7 апреля.

— Основная мера профилактики описторхоза — употребление в пищу только хорошо обработанной рыбы семейства карповых. Это достигается термической обработкой, замораживанием, копчением и солением в соответствии с разработанными рекомендациями, — объяснила врач.

Так, речную рыбу нужно варить не меньше 20 минут с момента закипания. Жарить столько же, но под крышкой и с большим добавлением масла. Чтобы съесть рыбный пирог без опасений, его следует выпекать не меньше часа.

Любителям соленой рыбы врач также посоветовала не торопиться. Чтобы обезопасить себя, стоит подождать не меньше 2 недель с момента посола.

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