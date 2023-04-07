Новосибирцам объяснили, как не заразиться описторхозом от рыбы из Оби. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Жителям Новосибирска рассказали, как не заразиться описторхозом от рыбы из Оби. Советами поделилась врач-гастроэнтеролог сети новосибирских клиник Ирина Матюк 7 апреля.

— Основная мера профилактики описторхоза — употребление в пищу только хорошо обработанной рыбы семейства карповых. Это достигается термической обработкой, замораживанием, копчением и солением в соответствии с разработанными рекомендациями, — объяснила врач.

Так, речную рыбу нужно варить не меньше 20 минут с момента закипания. Жарить столько же, но под крышкой и с большим добавлением масла. Чтобы съесть рыбный пирог без опасений, его следует выпекать не меньше часа.

Любителям соленой рыбы врач также посоветовала не торопиться. Чтобы обезопасить себя, стоит подождать не меньше 2 недель с момента посола.

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