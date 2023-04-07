В Новосибирске парня в красной кофте подозревают в краже мобильника за 70 тысяч. Фото: ГУ МВД НСО.

В Новосибирске ищут парня, подозреваемого в краже дорогого телефона. По данным полиции, произошло преступление в ночном клубе в Железнодорожном районе города. Ущерб превысил 70 тысяч рублей.

– По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», – сообщает ГУ МВД по Новосибирской области.

В МВД опубликовали видео, на которое попал подозреваемый. На кадрах видно, что он, парень в красной кофте, был в развлекательном заведении с друзьями.

Тех, кто узнал предполагаемого злоумышленника, или его приятелей, просят позвонить по номерам: 8 (383) 232-21-11, 89139890077. Анонимность в полиции гарантируют.

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