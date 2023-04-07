В Новосибирске наркоман обворовал магазин на 70 тысяч

Фото: Пресс-служба АБ ГВАРДИЯ

5 апреля около 13.30 в супермаркете «Пятерочка» в Кировском районе города Новосибирска была совершена кража – мужчина похитил бутылку водки и убежал. Прибывшие на вызов бойцы ГБР-76 расспросили продавцов, как выглядел похититель, и отправились на его поиски.

Похожий по описанию мужчина был обнаружен ими на значительном расстоянии от торговой точки и задержан. «Гвардейцы» доставили его в ближайший охраняемый Агентством Безопасности магазин, и там в задержанном неожиданно узнали давно разыскиваемого серийного вора. По данным службы безопасности супермаркета, мужчина был уличен как минимум в семи ранее совершенных хищениях, причинивших торговой сети ущерб на сумму более 70 тысяч рублей. Только в этот супермаркет вор наведывался практически каждый день.

Задержанный 39-летний верхтулинец поделился историей своей жизни. Он рассказал, что уже 2 года колется героином «по системе», женат, воспитывает восьмилетнюю дочь и является рецидивистом со стажем. Первый раз был арестован в 1998 году, всего судим семь раз, за решеткой провел в общей сложности более 20 лет. На свободе находится только последние два года. Сроки, которые получал ранее, всегда были за хищения (ст. 158 УК РФ). На воровстве попался и в этот раз. Похищенные товары, среди которых фигурировали в основном водка, кофе и шоколад, он продавал, а на вырученные деньги приобретал наркотики.

Задержанный был передан сотрудникам полиции.