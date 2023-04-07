Жителям Новосибирска предложили выбрать название нового парка на Первомайке. Фото: "Зеленый Новосибирск".
Жители Новосибирска могут выбрать название для нового парка в Первомайском районе. Информация об этом появилась на канале «Зеленый Новосибирск» в пятницу, 7 апреля.
— С 15 апреля по 31 мая 2023 года на портале пройдет голосование по выбору наименования для нового парка. От количества участников голосования зависит дальнейшее финансирование новых парков и скверов в Новосибирске, — указано в публикации.
Благоустройство территории для зоны рекреации начнется в 2024 году. Место отдыха оборудуют в пойме реки Иня — от ж/д моста и до улицы Заречной, 45.
На озелененной местности проложат пешеходные дорожки, экотропы и велодорожки. В парке будут детские и спортивные площадки, а также места для дрессировки собак.
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