Новосибирское УФАС нашло нарушение в закупках песка и щебня от гололеда. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Нарушение в закупках противогололедных материалов выявило новосибирское УФАС. Информация об этом появилась на сайте ведомства в пятницу, 7 апреля.

— Комиссия органа установила, что заказчик МКУ «ДЭУ №1» в документах закупки песка и дробленого камня указал характеристики товара, не соответствующие ГОСТу, — отмечено в постановлении.

В итоге заказчика признали нарушителем закона о контрактной системе. Аукционную комиссию обязали изменить условия закупки и продлить срок подачи заявок.

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