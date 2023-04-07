ВТБ выяснил, как жители Сибири пользуются цифровыми картами

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Владельцы цифровых карт ВТБ в Сибири в прошлом году совершили более 7,4 млн транзакций на общую сумму 8,8 млрд рублей. По сравнению с предыдущим периодом общий объем операций увеличился на 40%, а их число выросло в 1,5 раза. Наиболее активно цифровыми картами пользовались жители Новосибирской области - на их долю приходится четверть всех операций в СФО (1,9 млн транзакций). На втором по активности месте расположились жители Кузбасса (1,5 млн), на третьем - красноярцы (1,2 млн). На эти же регионы приходится и топ-3 по объему платежей.

В основном клиенты ВТБ используют цифровые карты для расчетов за товары и услуги в торговых точках и онлайн. За год жители Сибири оплатили ими свыше 7 млн покупок на 6,3 млрд рублей (рост в 1,5 раза к предыдущему году). Средний чек при расчетах дебетовой цифровой картой составил 813 рублей, кредитной - 1,3 тыс. рублей.

Еще более 1,7 млрд рублей оборота по цифровым картам приходится на P2P-переводы. Опцией переводов с карты на карту активнее всех пользуются новосибирцы: за год они совершили 51 тыс. транзакций на 460 млн рублей. На втором месте по объему таких операций - Красноярский край (295 млн), на третьем - Иркутская область (283 млн).

Новосибирская область лидирует среди регионов Сибири как по количеству эмитированных банком цифровых карт, так и по обороту по ним - за год он составил 2,4 млрд рублей. Всего в прошлом году жители сибирской столицы выпустили 32,6 тысячи цифровых карт, пик спроса пришелся на март. Чаще всего клиенты используют цифровые карты для оплаты онлайн и офлайн-покупок, доля переводов с карты на карту и операций по снятию наличных - 3% и 1% соответственно.

- Цифровую карту можно выпустить моментально. Многие клиенты применяют ее прежде всего для оплаты покупок онлайн, переводя на этот счет определенную сумму по мере необходимости. Это говорит о росте финансовой грамотности населения: в целях безопасности мы действительно рекомендуем использовать отдельную карту для совершения покупок в интернете, что позволяет дополнительно защитить сбережения от мошенников при попадании на фишинговые ресурсы. Помимо этого, пользователи, предпочитающие оплату покупок смартфоном, могут привязать цифровую карту к установленным pay-сервисам, а также использовать ее для платежей по QR-коду в торговых точках - такой формат ее использования тоже набирает популярность, - прокомментировал Сергей Никулин, управляющий ВТБ в Новосибирской области.