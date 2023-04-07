В Новосибирске новый ЛДС готов к проведению тестового матча. Фото: ООО «ЭлинАльфа».

В Новосибирске сообщили о готовности нового ЛДС к тестовому матчу. Спортивные технологии на объекте готовы почти на 100 %. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на министра физкультуры и спорта НСО Сергея Ахапова.

По словам министра, на звершающей стадии сейчас пуско-наладочные работы мультимедийного и проекционного оборудования. Кроме того, на объекте тестируют билетно-пропускные системы, системы контроля допуска на объект, а также системы безопасности.

Министр сообщил и о том, что ЛДС проинспектирует КХЛ. Проверочные мероприятия стартуют в июле. По словам Ахапова, «Сибирь-Арена» выполнила все рекомендации, выданные КХЛ после первого инспекционного визита.

– Готова провести тестовый матч для получения допуска к участию в чемпионате, – сказал министр.

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