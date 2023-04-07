Стало известно, куда пропал бюст с памятника Герою Советского Союза в Новосибирске

Бюст не сломали, а увезли на реставрацию. Фото: Фото: http://nios.ru/Виталий Саликов.

Новосибирцы обратили внимание на исчезновение бюста Николая Кузнецова с памятника Герою Советского Союза на территории школы № 67. Ситуацию КП-Новосибирск объяснил начальник пресс-службы регионального ГУФСИН Олег Огуля.

– Указанный бюст находится на реставрации в ФКУ ИК-2 ГУФСИН России по Новосибирской области, будет установлен к 9-му мая 2023 года, – рассказал Олег Огуля.

Кроме того, обсуждается вопрос об изготовлении нового памятника, который будет сделан из материалов, более устойчивых к суровому сибирскому климату.

Герой СССР Николай Кузнецов более 25 лет прослужил в уголовно-исполнительной системе региона. Памятник изготовили без помощи муниципального бюджета в качестве добровольного жеста школе, которой присвоили имя героя. Бюст был сделан в исправительной колонии № 2 по инициативе ветеранов и регионального ГУФСИН.

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