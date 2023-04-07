В Новосибирске ищут без вести пропавшую женщину без постоянного места жительства. Фото: ГУ МВД НСО.

В Новосибирске разыскивают Афонину Надежду Васильевну. 49-летняя женщина не имеет определенного места жительства. По данным ГУ МВД по НСО, она может находиться в реабилитационных центрах. Часто меняет их. Последний раз женщину видели в жилмассиве Кировского района.

– Приметы разыскиваемой: на вид 50 лет, худощавого телосложения, рост 165 см, – говорится в сообщении пресс-службы полиции.

В МВД опубликовали фото без вести пропавшей и попросили всех, кто знает о ее местонахождении, позвонить по номерам: 8(383) 232-15-69, 232-16-02.

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