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НовостиОбщество7 апреля 2023 7:17

Прокуратура внесла представление мэрии Новосибирска из-за 13-ти неосвещенных улиц

Исправление недочетов проконтролирует надзорный орган
София БЕРЕЗОВСКАЯ
В Новосибирске нашли 13 тёмных улиц.

В Новосибирске нашли 13 тёмных улиц.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Новосибирская прокуратура обнаружила в городе 13 улиц со слабым освещением. Об этом сообщили в пятницу, 7 апреля, в пресс-службе областной прокуратуры.

Слишком тёмными признали улицы Вавилова, Чистякова, Забалуева, Широкую, Вокзальную магистраль, Ионосферную, Волочаевскую и другие.

Эксперты вместе с сотрудниками ГИБДД установили, что освещение на этих улицах не соответствует требованиям из-за слабой мощности и недостаточному уровню света. В связи с этим прокуратура внесла представление мэру Новосибирска об устранении нарушений при организации уличного освещения.

Прокуратура проверит, как в мэрии исправят выявленные недочеты.

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