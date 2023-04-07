Прокуратура внесла представление мэрии Новосибирска из-за 13-ти неосвещенных улиц

В Новосибирске нашли 13 тёмных улиц.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Новосибирская прокуратура обнаружила в городе 13 улиц со слабым освещением. Об этом сообщили в пятницу, 7 апреля, в пресс-службе областной прокуратуры.
Слишком тёмными признали улицы Вавилова, Чистякова, Забалуева, Широкую, Вокзальную магистраль, Ионосферную, Волочаевскую и другие.
Эксперты вместе с сотрудниками ГИБДД установили, что освещение на этих улицах не соответствует требованиям из-за слабой мощности и недостаточному уровню света. В связи с этим прокуратура внесла представление мэру Новосибирска об устранении нарушений при организации уличного освещения.
Прокуратура проверит, как в мэрии исправят выявленные недочеты.
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