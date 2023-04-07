Новосибирцев возмутили электросамокаты, разбросанные по городу.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Жители Новосибирска пожаловались на разбросанные по городу электросамокаты. Горожане написали о беспорядке в соцсети.
– Горожане массово жалуются на перекрытые тротуары, брошенные на парковках и перед остановками самокаты, – говорится в сообщении группы «АСТ-54».
Новосибирцы отметили, что сезон электросамокатов официально открыли несколько дней назад. А средства передвижения уже хаотично бросают на тротуарах, парковках, остановках.
Комментаторы уверены, что за неправильную парковку электросамокатов нужно ввести штрафы. Это, по их мнению, предотвратит хаотичное разбрасывание.
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