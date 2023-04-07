Новосибирцы первыми в России начали получать электронные разрешения на охоту

Новосибирцам начали выдавать электронные разрешения на охоту. Фото: Александр ЧЕРНЫХ

Новосибирские охотники первыми в России получили электронные разрешения на добычу уток. В Минприроды региона сообщили, что за 1,5 недели было выдано почти 600 разрешений. Правда, доступны они будут только с началом сезона охоты – 16 апреля.

– Достаточно подать заявление через портал Госуслуг, оплатить госпошлину и через несколько дней получить цифровой документ в своем личном кабинете, – рассказал глава Минцифры Новосибирской области Сергей Цукарь.

Также сохраняется возможность регистрации в бумажном виде.

Чтобы еще больше упростить жизнь новосибирских охотников, два министерства разработали мобильное приложение «Моя охота». Авторизация там доступна через Госуслуги, но только с одного устройства. Скачать приложение на Android можно в магазине RuStore, а вот для владельцев устройств iOS оно пока недоступно.

В приложении охотник может отмечать каждое убитое животное – даже в глухом лесу, вдали от интернета. В течение 5 дней с момента отметки в офлайн-режиме охотник обязан подключиться к интернету и передать данные при входе в приложение. Если этого не сделать, разрешение на охоту заблокируют.

Мобильное приложение часто обновляется, в связи с чем старые версии придется удалять, скачивая новые.

Все вопросы по работе с программой и получению разрешений можно задать по телефону: 8-800-1016-110.

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