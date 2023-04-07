«Специально закрыл дверь»: сибирячка обвинила водителя маршрутки в синяке на ноге

Под Новосибирском женщина обвинила водителя маршрутки в синяке на ноге.
Фото: Евгения ГУСЕВА
Жительница Бердска пожаловалась на водителя маршрутки. По словам женщины, он вел себя грубо, хамил и даже прищемил ей ногу дверью. Из-за чего на коже теперь синяк.
– Я заступилась за девушку, к которой придирался водитель из-за мобильного телефона. После чего он всю дорогу провоцировал меня на конфликт. В итоге он перешёл на личности и начал тихонько оскорблять, – пожаловалась сибирячка в «АСТ-54».
Женщина поинтересовалась, в каком парке трудится водитель. Тот ответил, что вся информация указана в карточке. Пассажирка сообщила, что сфотографирует ее, когда доедут до Речного вокзала.
– Мы остановились на остановке, я подождала когда люди выйдут, и начала заходить в маршрутку, чтобы сфотографировать. Водитель видел меня и специально начал закрывать дверь, из-за этого на ноге теперь синяк, – говорит пассажирка.
По словам женщины, он вел себя грубо, хамил и даже прищемил ей ногу дверью. Фото: "АСТ-54".
Женщина намерена написать на водителя маршрутки жалобу.
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