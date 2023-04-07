Весенняя акция от аптеки Живика – скидка до 35% на препараты в Новосибирске

Предоставлено пресс-службой ООО "АС-Бюро плюс"

Благодаря этому клиент может пополнить свою аптечку и получить необходимые ему препараты на треть дешевле. Клиентам предлагается воспользоваться данной акцией, пока цены на лекарственные препараты максимально низкие, и необходимые препараты из бытового набора стоят недорого.

АПРЕЛЬСКАЯ АКЦИЯ – ПОЧЕМУ В НЕЙ СТОИТ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ

Преимущество апрельской акции заключается в том, что благодаря ей можно сэкономить до трети от стоимости покупки. А для того чтобы понять, какой товар является акционным – он обозначен на официальном портале специальным значком. Также на сайте есть специально отведенная для этого страница, где представлены препараты только по сниженным ценам. Если препарат дорогостоящий, то скидка по нему может достигать сразу нескольких сотен рублей. Большой плюс заключается в том, что скидка является фиксированной, а значит она не будет меняться на протяжении всего периода, пока проводится акция.

ПРИМЕРЫ ТОВАРОВ СО СКИДКОЙ:

Граммидин Нео анестетиком, 18 таблеток для рассасывания - СКИДКА 20%

Аквадетрим 1000 МЕ, 60 растворимых таблеток - СКИДКА 30%

Ангиорус 100мг + 900мг, 30 таблеток - СКИДКА 25%

Необутин 200 мг, 30 таблеток - СКИДКА 25%

Дексонал 25 мг, 10 таблеток - СКИДКА 20%

Лавомакс нео, 125 мг, 6 таблеток - СКИДКА 17%

Брустан 10 таблеток - СКИДКА 30%

Тенотен 40 таблеток для рассасывания - СКИДКА 25%

Компливит Кальций Д3, 500мг+ 200ме, 120 жевательных таблеток со вкусом апельсина - СКИДКА 25%

Гастал, 12 таблеток для рассасывания - СКИДКА 30%

Спазмалин, 20 таблеток - СКИДКА 35%

Магне B6, 60 таблеток - СКИДКА 200 руб.

Эссенциале Форте Н 300 мг, 90 капсул - СКИДКА 30%

Креон 10000, 20 капсул - СКИДКА 20%

Терафлю, 10 саше со вкусом лимона - СКИДКА 20%

Артра, 120 таблеток - СКИДКА 25%

Кардиомагнил 75 + 15,2 мг, 100 таблеток СКИДКА 25%

Септолете Тотал, спрей 0,15мг + 0,5мг/доза, 30 мл, 250 доз – СКИДКА 25%

Панатус Форте, сироп 7,5мг/5мл, 200 мл с мерной ложкой - СКИДКА 25%

Фитолизин, паста 100 г - СКИДКА 20%

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- Главная причина того, почему следует воспользоваться акцией прямо сейчас – купить лекарства можно по минимальной цене. Причем это касается как отечественных, так и импортных препаратов. Но есть и другие плюсы заказа лекарства онлайн в аптеке Живика:

- Покупатель может в любой момент бронировать нужный препарат и выкупать его в ближайшей аптеке. Благодаря этому экономится его время.

- Заказ обрабатывается быстро – в течение всего одного часа. А это значит, что препарат можно получить в максимально короткие сроки.

- На официальном сайте есть удобный поиск. Благодаря ему можно найти необходимый препарат в одной из аптек Живица в городе Новосибирск, которая находится ближе всего к покупателю.

- Также официальный сайт позволяет найти нужную аптеку, которая ближе всего располагается к дому или офису покупателя. Здесь же можно отследить наличие нужного препарата.

- Когда бронирование будет окончено, а заказ подтвержден – выкупить нужный препарат нужно будет в течение 36 часов. При этом за покупателем сохранится право выкупить препарат по той же цене, по которой он был забронирован.

*Срок проведения акции с 01 по 30 апреля 2023 года. Полный перечень товаров и условия акции с указанием наличия в аптеках на сайте Zhivika.ru. Все товары категории 18+.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

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