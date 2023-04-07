В Новосибирске дали прогноз по прохождению паводка весной 2023 года

В Новосибирске составили план по борьбе с паводком. Фото: Спасатели МАСС.

В Новосибирске полным ходом идет подготовка к паводку. Специалисты из администрации составили прогноз: сезон активных подтоплений может начаться в конце мая – июне 2023 года. По этим данным подготовили график наполнения Новосибирского водохранилища, чтобы не дать воде залить садовые участки. Об этом сообщает «Навигатор».

– В ноябре и декабре 2022 года почва промёрзла где-то на 120 – 130 % выше нормы. Сейчас снег тает и воде некуда уходить. Из-за этого идёт локальное подтопление территорий, в основном это касается частного сектора, – сообщил замначальника департамента по ЧС, мобилизационной работе и взаимодействию с административными органами мэрии Новосибирска Александр Ерохин.

Специалисты МЧС очистили русла рек, коммунальные службы проверили коллекторы и ливневые канализации. Директор Новосибирской ГЭС Святослав Полтаранин сообщил, что станция готова к прохождению половодья.

Департамент ГО и ЧС в апреле проверит дачные участки в пойме Оби, которым может угрожать подтопление. Особое внимание уделят запасным выездам из садовых обществ: иногда местные жители перекрывают доступ, чтобы никто не ездил под окнами. На экстренный случай подготовлена техника и пункты временного размещения людей.

Первая волна паводка пройдет спокойно, а вторая будет зависеть от объема выпавшего снега в горах Алтая и количества осадков весной.

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