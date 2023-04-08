Пасмурно и прохладно: в Новосибирске 8 апреля обещают похолодание до -1 градуса

В Новосибирске будет не слишком тепло. Фото: Мария ЛЕНЦ

Суббота, 8 апреля, в Новосибирске будет пасмурным днем. Ночью еще будут стоять сильные заморозки до -9…-11 градусов, но уже днем потеплеет до -1…+1 градусов.

— Ночью пройдет небольшой снег, днем преимущественно без осадков. Западный ветер усилится до 4-9 метров в секунду, местами порывы до 14, — предупреждает Западно-Сибирский гидрометцентр.

По Новосибирской области температура ночью может опуститься до -13…-18 градусов, а днем поднимется до -3…+2 градусов. Будет преимущественно без осадков, ночью по юго-востоку небольшой снег.

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