«Сказал, что поехал на работу и исчез»: в Новосибирске ищут 51-летнего голубоглазого мужчину, пропавшего при странных обстоятельствах

В Новосибирске ищут 51-летнего голубоглазого мужчину в черной куртке. Фото: ПСО "ЛизаАлерт НСО".

В Новосибирске пропал Кремер Андрей Германович. О местонахождении 51-летнего мужчины неизвестно с 3 апреля.

– Мужчина крайний раз выходил на связь 3 апреля. Два дня был у родственников в гостях, родным сказал, что 3 апреля утром поедет на работу. Родственники подтвердили, что утром на работу уехал. Вечером домой не вернулся. Ранее не пропадал, – сообщила КП-Новосибирск руководитель направления пресс-службы ДПСО «ЛизаАлерт» Новосибирской области Ольга Бобкова.

Приметы мужчины: рост 175, полное телосложение, темно-русые волосы, голубые глаза.

Одет был в черную куртку с капюшоном, синие джинсы, черные туфли, серо-коричневую вязаную шапку.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber