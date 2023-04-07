В мэрии объяснили появление луж и ям на дорогах Новосибирска

В мэрии назвали подтопление одной из причин разрушения дорог. Фото: читатель КП-Новосибирск.
В Новосибирске ямы появляются на участках дорог, которые постоянно затапливает растаявшим снегом. Об этом сообщил глава управления автодорог мэрии Новосибирска Сергей Эпов в ходе пресс-конференции в ТАСС.
Наибольшую тревогу вызывает ситуация на улицах Моторной, Варшавской и Софийской. Растаявший снег образует лужи, которые не могут уйти в ливневки, а потом, замерзая, разрушает асфальт.
Сергей Эпов объяснил, что сеть ливневой канализации не распространена на всю дорожную сеть и все межквартальные проезды, придомовые территории, поэтому воде некуда деваться.
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