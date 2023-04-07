Мэрия Новосибирска не пригласит известных артистов на юбилейный День города

В Новосибирске не будут приглашать популярных звезд на юбилей города. Фото: София БЕРЕЗОВСКАЯ

Известных артистов не позовут выступать на 130-летии со дня основания Новосибирска. Ежегодно День города отмечают в последнее воскресенье июня. В этом году праздновать юбилей новосибирцы будут с 24 по 25 июня.

В пресс-центре городской администрации уточнили, что приглашение популярных артистов за счет средств департамента культуры мэрии не запланировано.

Зато в программу вошли самые разные фестивали: на площади Ленина выступят духовые оркестры, на Михайловской набережной пройдет Фестиваль креативных индустрий, в новом парке «Арена» возле ЛДС состоится VKФест. Также концерты пройдут на площадках в разных районах города.

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