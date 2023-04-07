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НовостиПроисшествия7 апреля 2023 3:56

В новосибирской школе отказались комментировать нападение пятиклассника на учительницу из-за электронной сигареты

Чтобы их разнять, пришлось вызывать росгвардию
Анна ПАШАГИНА
Анна ПАШАГИНА
Конфликт произошел между учителем и учеником.

Конфликт произошел между учителем и учеником.

Фото: Олег УКЛАДОВ

В новосибирской школе отказались комментировать нападение пятиклассника на учительницу. Напомним, что конфликт произошел из-за электронной сигареты.

- Необходимые работы внутри школы проводятся, больше комментариев я вам дать не могу. По всем дальнейшим вопросам обращайтесь в департамент образования, - сообщили КП-Новосибирск в школе.

Известно, что мальчик носил в школу «электронку». По словам детей, он не стеснялся: мог закурить прямо в классе. Однако в этот раз с сигаретой его поймал в раздевалке учитель физкультуры. Девайс у ученика отобрали. Его передали классной руководительнице. Педагог вместе с завучем пригласила мальчика на беседу. Вот только разговор не задался. Школьник стал требовать, чтобы учитель вернула ему вейп. А после начал забирать электронную сигарету силой. В результате охранник вызывал в школу росгвардейцев. Им, по словам детей, пришлось оттаскивать школьника от педагогов.

Напомним, что мать школьника заступилась за сына.

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