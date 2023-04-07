В Новосибирске мужчина домогался пенсионерки на лавочке

Новосибирец пристал к пенсионерке на лавочке и загремел в полицейский участок. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Новосибирске мужчина начал приставать к пенсионерке на лавочке возле дома на Курчатова, 11/4. Он звал ее с собой и говорил странные вещи. Очевидцы попытались защитить пожилую женщину и вызвали полицию.

– В полицию 5 апреля поступило сообщение о том, что мужчина ведет себя неадекватно по отношению к пожилой женщине у дома по улице Курчатова. Сотрудники полиции незамедлительно выехали по указанному адресу. На месте был задержан гражданин. Его доставили в отдел полиции, – рассказали КП-Новосибирск в пресс-службе главного управления МВД России по Новосибирской области.

В отношении нарушителя составили протокол за мелкое хулиганство по части 2 статьи 20.1 КоАП РФ. Мужчине грозит штраф от 500 до 1000 рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток.

В полиции устанавливают обстоятельства произошедшего.

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