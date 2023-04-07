В Новосибирске ребенок-сирота получил сертификат на жилье после вмешательства прокуратуры. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Новосибирске после вмешательства прокуратуры ребенок-сирота получил жилищный сертификат. Известно, что администрация не своевременно поставила его на учет для получения квартиры.

– Власти обязаны были поставить ребенка-сироту на учет в 2021 году на дату рассмотрения заявления, однако сделали это только в июне 2022. Из-за этого срок рассмотрения необоснованно вырос, – говорится в сообщении прокуратуры НСО.

Администрации внесли представление от ведомства. Кроме того, по факту случившегося в СК возбудили уголовное дело за халатность.

В итоге права сироты восстановили. Мэрия выдала ему сертификат на жилье. Документ дает возможность покупки жиль в Новосибирске по собственному усмотрению.

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