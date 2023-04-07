Совкомбанк подвел итоги эксперимента с четырехдневной рабочей неделей в коворкинге

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Банк начал эксперимент с четырехдневной рабочей неделей в 2022 году в Турции для сотрудников бэк-офиса и ИТ-компании «Совкомбанк Технологии», позднее рабочее пространство было организовано в Сочи и масштабировано на все дочерние компании Совкомбанка. Теперь посетить коворкинг, где действует сокращенная рабочая неделя, может любой сотрудник группы.

Анализ эффективности проходил в несколько этапов и показал, что за неделю, проведенную в коворкинге по графику 4х3, 76% сотрудников полностью выполнили рабочую норму, а 20% - её перевыполнили. Только 4% участников эксперимента не смогли справиться с поставленными задачами. При этом руководители подразделений заметили, что новый формат подходит не для всех и содержит много отвлекающих факторов, что мешает некоторым работникам концентрироваться на их задачах.

В компании «Совкомбанк Технологии» также фиксируют прирост как в объеме, так и в качестве выполненных задач. Их количество увеличилось на 14%, а среди факторов, повлиявших на эффективность, сотрудники отмечают работу в коворкинге.

Надия Имаметдинова, руководитель департамента корпоративных ценностей Совкомбанка, прокомментировала:

- Сотрудники тестировали новый формат в течение года, результаты такого социального эксперимента с уверенностью можно назвать удачными. Банк уже увеличил в три раза количество сотрудников, которые посетят коворкинг в 2023 году, что позволит охватить 15% штата группы «Совкомбанк». Новый режим работы эффективен для большинства персонала и мотивирует их быть более включенными в рабочий процесс. Коворкинг благоприятно сказался на их результатах, увеличив продуктивность всего коллектива.