В Новосибирске начали строить гостиницу рядом со стелой героям ВОВ возле торгового центра «Ройял Парк»

В Новосибирске начали строить гостиницу, из-за которой сносили стелу героям ВОВ. Фото: Сергей БЕРЕЗОВСКИЙ.

В пятницу, 7 апреля, новосибирцы заметили стройку возле торгового центра «Ройял Парк» в Заельцовском районе. Там начали возводить гостиницу, из-за которой могли снести стелу в честь 45-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Машины ждут в очереди на заезд для вывоза грунта со стройки. Фото: Сергей БЕРЕЗОВСКИЙ.

Техника вывозит грунт. На Красном проспекте стоит спецтехника и ждет своей очереди на заезд.

Стройка обошла стелу стороной – забор стоит впритык к памятному знаку.

Стелу стройка не задела. Фото: Сергей БЕРЕЗОВСКИЙ.

По данным паспорта объекта, работы ведёт специализированный застройщик «СитиСтрой». Гостиницу на 504 номера начали возводить в 1 квартале 2023 года, а завершить строительство планируют в 3 квартале 2026 года.

Строительство планируют завершить в 3 квартале 2026 года. Фото: Сергей БЕРЕЗОВСКИЙ.

Напомним, в пресс-центре мэрии летом прошлого года объясняли, что демонтаж стелы героям ВОВ был осуществлен ради возведения гостиницы. Когда начались общественные возмущения, в мэрии передумали и сообщили, что стелу убирали ради реставрации. После вмешательства прокуратуры и главы СКР Бастрыкина памятник вернули на место.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber