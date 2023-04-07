Прохладным утром 7 апреля Новосибирск сковали шестибалльные пробки. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пробки в 6 баллов затруднили проезд по Новосибирску утром 7 апреля. Большинство улиц на карте подсвечены красным. Об этом сообщает «2ГИС».

Заторы на Титова, Троллейной и Немировича-Данченко. Пробки на Котовского, Станиславского и Ватутина. Движение по площади Труда и проезду Энергетиков тоже затруднено. Не проехать по улицам Широкой, Станционной, Блюхера и Новогодней. Пробка на Октябрьском мосту.

На правом берегу заторы на Никитина, Добролюбова и Бориса Богаткова. Пробки на Большевистской в сторону Речного вокзала и на улице Восход.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber